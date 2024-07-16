محليات

مخالفيْن يمنييْن في قبضة حرس حدود جازان بعد محاولتهما تهريب 60 كجم قات

الجهات الأمنية تُهيب بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات عن أي نشاطات ذات صلة
مخالفيْن يمنييْن في قبضة حرس حدود جازان بعد محاولتهما تهريب 60 كجم قات

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على مخالفيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهما (60) كلجم من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

جازان
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نبات القات المخدر

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