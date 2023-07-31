تعليم مكة المكرّمة: انطلاق البرامج التدريبية الصيفية بمشاركة أكثر من 5 آلاف معلم

وتهدف البرامج لرفع مستوى الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، وفق المعايير المهنية ولتحسين نواتج تعلم الطلاب، مع تقديم منظومة من الحوافز كشهادات تدريبية، واحتساب الساعات التدريبية ضمن نقاط التطوير المهني في الترقية، إضافة إلى احتساب الساعات التدريبية كساعات تطوعية من خلال منصة التطوع، بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية.