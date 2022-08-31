"الأحوال المدنية": بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة هي المستند الرسمي لإثبات الشخصية

وأوضح أنه لا يوجد مشاهد أو وثائق صادرة من الأحوال المدنية لإثبات الشخصية غير بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة، مبيناً أن المشاهد التي كانت تفيد بوجود معاملة لدى الأحوال المدنية قد ألغيت ولا يعتدّ بها.