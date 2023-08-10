"السديس" يؤكد البدء في إعداد التصور والرؤية والرسالة والأهداف والمهام لإثراء تجربة القاصدين الدينية

قدم الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في مستهل اجتماعه مع المساعدين والوكلاء بالشؤون الدينية للحرمين اليوم، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وقال إن الثقة السامية الكريمة تحلمنا مسؤولية نحو بذل المزيد في تطوير الشؤون الدينية وتحقيق جودتها على أعلى المعايير الحضارية.