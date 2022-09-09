"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع الإمداد المائي في "خوخة الحديدة" خلال أسبوع

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي لمخيمات النازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وشهدت الفترة من 24 حتى 30 أغسطس 2022م، ضخ 367.500 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، و406.000 لتر من المياه الصالحة للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، فضلًا عن إجراء 9 عمليات صيانة للحمامات و64 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، وتنفيذ حملة واحدة للنظافة، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.
من ناحية أخرى وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 107 أطنان من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديرية الطلح بمحافظة شبوة، استفاد منها 6.000 فرد.
يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 79 طنًّا و715 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديرية المعافر بمحافظة تعز، استفاد منها 4.470 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م، الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن، على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
على صعيد آخر وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 4.000 سلة غذائية للنازحين والمتضرّرين من الجفاف في محافظة جوبوين التابعة لولاية جوبالاند بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 24 ألف فرد.
وعبّر وزير الشؤون الإنسانية والطوارئ بولاية جوبالاند أحمد حسن عمر، عن شكره وتقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ على وقوفهم إلى جانب أشقائهم بجمهورية الصومال في ظل هذه الظروف الراهنة التي يمر بها الشعب الصومالي، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات سيتم إيصالها للأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح مدير فرع المركز في أفريقيا يوسف بن بخيت رحمه، أن هذه المساعدات تأتي ضمن المرحلة الثانية من برامج ومشاريع المركز الإغاثية والإنسانية للتخفيف من معاناة الأشقّاء في الصومال؛ حيث يبلغ إجمالي حجم المساعدات 2,730 طنًّا سيستفيد منها 234,000 فرد من المتضرّرين من الجفاف في معظم الأقاليم الصومالية، مبينًا أنه تم تخصيص 700 طن لولاية جوبالاند سيستفيد منها 60,000 فرد، وسيتم توزيعها خلال الأيام القادمة.
ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من التدخل العاجل للمملكة للإسهام بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال، لدعم برامج الغذاء والتغذية للأطفال وتوفير المياه والإيواء للنازحين والبرامج الطارئة المنقذة للحياة.
في سياق ثانٍ نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 63 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.