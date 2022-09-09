"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع الإمداد المائي في "خوخة الحديدة" خلال أسبوع

وأوضح مدير فرع المركز في أفريقيا يوسف بن بخيت رحمه، أن هذه المساعدات تأتي ضمن المرحلة الثانية من برامج ومشاريع المركز الإغاثية والإنسانية للتخفيف من معاناة الأشقّاء في الصومال؛ حيث يبلغ إجمالي حجم المساعدات 2,730 طنًّا سيستفيد منها 234,000 فرد من المتضرّرين من الجفاف في معظم الأقاليم الصومالية، مبينًا أنه تم تخصيص 700 طن لولاية جوبالاند سيستفيد منها 60,000 فرد، وسيتم توزيعها خلال الأيام القادمة.