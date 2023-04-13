بنهاية اليوم.. بدء إجازة عطلة عيد الفطر للطلاب والعودة 6 شوال

بنهاية دوام اليوم الخميس 22 رمضان، الموافق 13 أبريل، تبدأ عطلة الفطر السعيد للطلاب والطالبات، والتي تستمر إلى نهاية يوم الثلاثاء 5 شوال المقبل؛ حيث تُستأنف الدراسة بعد إجازة العيد -بحسب التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثالث للعام 1444- يوم الأربعاء 6 شوال المقبل، الموافق 26 أبريل الجاري.