بنهاية اليوم.. بدء إجازة عطلة عيد الفطر للطلاب والعودة 6 شوال

بنهاية دوام اليوم الخميس 22 رمضان، الموافق 13 أبريل، تبدأ عطلة الفطر السعيد للطلاب والطالبات، والتي تستمر إلى نهاية يوم الثلاثاء 5 شوال المقبل؛ حيث تُستأنف الدراسة بعد إجازة العيد -بحسب التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثالث للعام 1444- يوم الأربعاء 6 شوال المقبل، الموافق 26 أبريل الجاري.
وتتواصل الدراسة في الفصل الدراسي الثالث قرابة الشهرين إلى يوم الخميس 4 ذي الحجة، الموافق 22 يونيو 2023م؛ حيث تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي، بينما ستكون آخر إجازة نهاية أسبوع مطولة لهذا العام يومي الأحد والاثنين 8- 9 ذي القعدة، الموافقيْن 28- 29 مايو.