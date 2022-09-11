أجمل لحظات العمر.."مسابقة المؤسس للقرآن".. قراءة فيما قاله المشاركون

أكد عدد من المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها "42" التي تقام في المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن هذه المسابقة الدولية القرآنية تعد خير شاهد للمملكة وقيادتها على العناية بالقرآن الكريم وأهله، مشيرين إلى أن المملكة لا تألو جهدًا في خدمة كتاب الله من خلال إقامة هذه المسابقة سنويًا.