أمين "التعاون الإسلامي" يستقبل المديرَ المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس
استقبل الأمينُ العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في مقر الأمانة العامة بجدة، اليوم؛ المديرَ المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس، الشريف محمد سالم الشرقاوي.
وشهد الاستقبالُ بحثَ سبل تطوير التعاون من أجل دعم الجهود التي تقوم بها الوكالة لدعم مدينة القدس، وتعزيز صمود أهل مدينة القدس المرابطين.
وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال اللقاء، إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة -الذراع المالي للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي- مؤكّدًا ضرورة متابعة تنفيذ القرارات التي تدعو الدول الأعضاء لدعم موازنتها وبرامجها، ومشددًا على حرص الأمانة العامة على التعاون من أجل تسهيل مهامها.
من جهته قدم "الشرقاوي" التقريرَ السنوي لنشاطات الوكالة لعام 2023 ومشاريعها لدعم صمود أهلها في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وشؤون المرأة والشباب والطفولة، وبرامج خاصة بالفئات الضعيفة.