أمين "التعاون الإسلامي" يستقبل المديرَ المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس

وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال اللقاء، إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة -الذراع المالي للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي- مؤكّدًا ضرورة متابعة تنفيذ القرارات التي تدعو الدول الأعضاء لدعم موازنتها وبرامجها، ومشددًا على حرص الأمانة العامة على التعاون من أجل تسهيل مهامها.