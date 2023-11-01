لطيفة العبدالكريم: اختيار المملكة ضمن الهيئة الاستشارية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يؤكّد مكانتها المتميزة

أكدت عضوُ مجلس الشورى الدكتورة لطيفة بنت محمد العبدالكريم، ممثلة المملكة العربية السعودية في الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي التابعة لهيئة الأمم المتحدة؛ أن اختيار المملكة ضمن الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي التابعة لهيئة الأمم المتحدة، يأتي امتدادًا للجهود الكبيرة التي تقدّمها في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولما توليه من دعم كبير لأبنائها في مختلف المجالات، حتى تبوّأت المكانة المرموقة في المنظمات والهيئات الدولية بكل اقتدار.