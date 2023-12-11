تعرّف على التصنيف ورموزه.. "تنظيم الإعلام" تقدّم نصائح لحماية الأبناء من المحتوى غير المناسب

حرصت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على وضع إرشادات واضحة للتصنيف العمري للأفلام السينمائية والألعاب الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أنه من خلال مراعاة ذلك يمكنك ضمان تجربة آمنة ومناسبة لأبنائك.
وقالت الهيئة: إن هناك نصائح تسهم في مساعدتك على حماية أبنائك من المحتوى الإعلامي غير المناسب.
وأضافت أن هذه النصائح تتضمّن "التحدث معهم حول أهمية التصنيف العمري، ومراقبة المحتوى الإعلامي المشاهَد.
وأشارت الهيئة إلى أنه يجب وضع القواعد حول مقدار الوقت الذي يمكن للأطفال قضاؤه، والبحث عن محتوى إعلامي مناسب لأعمارهم.
ووفق الموقع الرسمي للهيئة جاء التصنيف العمري للأفلام السينمائية كالتالي:
(G): الفيلم مناسب لجميع الأعمار، المحتوى ضمن إطار إيجابي وخالٍ من تأثيرات العنف أو التهديد، وأغلبها أفلام كرتونية.
(PG): يُنصح بمرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عامًا، المحتوى بشكل عام آمن، ولكن يُوصى بأن يُنظر فيما إذا كان المحتوى قد يزعج بعض الأطفال؛ مثل: القليل من العنف أو الحزن أو الخيال.
(PG12): يلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عامًا، المحتوى بشكل عام آمن، ولكن قد يتضمن مشاهد لا تكون مناسبة لهم، لذا ينبغي على الراشدين تقييم ما إذا كان مناسبًا أم لا. وقد تتضمن هذه الفئة من الأفلام: الخيال العلمي، والأبطال الخارقين، أو أفلام مأخوذة من الكتب الكوميدية.
(PG15): يلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 15 عامًا، مواضيع أفلام هذا التصنيف مناسبة للعرض لعمر الخامسة عشرة فما فوق، ويُسمح بدخول صغار السن شرط وجود الراشدين، حيث قد يتضمن مشاهد لا تكون مناسبة لهم، مثل أفلام الأكشن، الأبطال الخارقين، الخيال العلمي، الكوارث الطبيعية، الرومانسية بحبكة بسيطة، أفلام الحروب البسيطة.
(R15): يمنع دخول المشاهدين الأقل من 15 عامًا، المحتوى يتضمّن مواضيع ناضجة، تُعالج بشكل محتفظ ومناسب لمن هم في هذا العمر وما فوق؛ مثل: الحروب، والجريمة والعصابات، والرومانسية، والرعب، والعنف.
(R18): يمنع دخول المشاهدين الأقل من 18 عامًا، المحتوى يتضمن مواضيع أكثر نضجًا، وقد يحتوي على مشاهد عنيفة للغاية، والعنف المنزلي، أو مواضيع سياسية.