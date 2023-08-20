"السديس" يؤكد أهمية استثمار عقول الطلاب لتعزيز الفكر الوسطي البعيد عن الأفكار الضالة

وأوصى السديس الكادر التعليمي بالكلية والمعهد بالمثابرة والجد والاجتهاد؛ لإيصال رسالة الحرمين الدينية الوسطية للعالم، وأكد خلال لقائه بأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي كلية ومعهد المسجد النبوي في اليوم الأول من العام الدراسي على أهمية نشر العلم الديني الوسطي، وتعظيم العملية التعليمية الدينية بالمسجد النبوي، واستشعار عظم الرسالة الدينية والمكان.