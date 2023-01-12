"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرَد على جازان وعسير والباحة ومكة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية) تمتد إلى أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك)، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.