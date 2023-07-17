ضبط أكثر من 2300 ملصق ومعطر جو منتهي الصلاحية بالشرقية

وخلال جولاتها التفتيشية الاعتيادية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، ضبطت الفِرَق الرقابية 2.332 عبوة معطر جو منتهية الصلاحية، وملصقات بتواريخ مستقبلية في إحدى المنشآت التجارية قبل تسويقها؛ حيث تم استدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية وفق نظام مكافحة الغش التجاري.