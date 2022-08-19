14 ألف مستفيد من مركز مكافحة الأمراض الوبائية في حجة اليمنية خلال يوليو

قدّم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ14.070 مستفيدًا خلال شهر يوليو 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 1.106 أشخاص، وعيادة الباطنية 1.420 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 2.580 مريضًا، فيما استفاد من خدمات العزل 67 شخصًا، وراجع قسم المختبر 1.023 مستفيدًا، كما صرفت الأدوية لـ 5.087 فردًا، وراجع قسم الإحالة الطبية 24 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 2.763 مستفيدًا، وفي الخدمات المساندة استفاد 2.087 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين نُفذ 11 نشاطًا للتخلص من النفايات.
من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في إقليم خيبر بختونخوا بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث وُزِّعت أمس 2.070 سلة غذائية استهدفت مخيم بكا خيل في بنو، ومنطقة خيبر القبلية، استفاد منها 14.490 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.
تأتي هذه المساعدات ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في باكستان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك.