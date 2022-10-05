تضمّنت 10 تحديات.. "مسك" تختتم الدفعة الرابعة من مسابقة برنامج "زمالة مسك"

وفاز في دفعة هذا العام خمسة فرق، جاء في مقدمتها فريق "فِز Phys" الذي قدم مشروعه في ابتكار تقني لمواجهة إفراط استخدام الشاشات والأجهزة للأطفال وجذبهم للنشاط الحركي والبدني الذي ينعكس بشكل إيجابي على نموهم؛ من أجل تحقيق ضمان تمتّع الأفراد بأنماط عيش صحية، وجاء في المركز الثاني فريق "فكرة" بمشروعٍ يهدف إلى بناء منصة لربط الباحثين في المجال الطبي بباحثين من مختلف التخصصات وإيصالهم إلى المستثمرين من القطاع الخاص من أجل تسريع دخول المخرجات البحثية إلى السوق السعودي.