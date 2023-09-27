44 مئوية.. المدينة المنوّرة أعلى درجة حرارة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت المدينة المنوّرة 44 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 15 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: المدينة المنوّرة 44 مئوية، وكل من الصمان والتنهات وحفر الباطن والخرج والدهناء 43 درجة، تليها الأحساء والعلا 42 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 15 مئوية، تليها أبها 17 درجة والباحة والقريات 19 درجة، ثم طريف 20 درجة.
وسجّلت الدمام وجدة أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.