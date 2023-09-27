44 مئوية.. المدينة المنوّرة أعلى درجة حرارة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت المدينة المنوّرة 44 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 15 مئوية.