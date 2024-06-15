منها اثنتان متنقلتان.. 40 نيابة قضائية لمباشرة قضايا موسم الحج

هيّأت النيابة العامة 40 نيابة قضائية؛ منها اثنتان متنقلتان لموسم حج هذا العام 1445هـ، ويعمل بها الأعضاء ومعاونوهم من المتخصصين للوقائع النوعية التي قد تُرتكب في الحج، ويباشرون عملهم وفق النظام ومراعاة التدابير المقررة في شأن مصالح الحج والحجاج.