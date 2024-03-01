شاهد.. طلاب هندسة سعوديون يبتكرون نظاماً لإدارة النفايات بالذكاء الاصطناعي

وقدم الفريق المكون من ثلاث طالبات: منيرة محمد الدوسري، ولمياء سعد القحطاني، وفاديا عزت الحمامي، هذا الابتكار بهدف تعزيز مرحلة إعادة التدوير الأولى من خلال تطوير نظام ذكي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة النفايات بشكل فعال.