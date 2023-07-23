تحديث نظام التحكم والمراقبة بالشبكة الكهربائية في المسجد الحرام

كشفت رئاسة شؤون الحرمين اليوم أن وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة وإدارة الأعمال الكهربائية قامت بتحديث نظام التحكم والمراقبة (ccms) بالشبكة الكهربائية في المسجد الحرام؛ لرفع مستوى جاهزية وكفاءة النظام, وذلك امتداداً للمشاريع التي تنفذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في رؤيتها 2024؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبما يسهم في تكامل وربط التوسعات السعودية للمسجد الحرام.
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة المهندس فارس بن مفوز الصاعدي أن هذا التحديث يرفع كفاءة وموثوقية الشبكة الكهربائية بالمسجد الحرام بأكثر من 74 سيناريو لتفادي انقطاع التيار الكهربائي دون شعور القاصدين أو الخدمات بحدوث أي انقطاع أو تأثير أثناء الانتقال بين السيناريوهات، حيث يتم ذلك آلياً عن طريق النظام وفق الدراسات اللازمة والإجراءات المناسبة من قبل المختصين بالوكالة.
وأردف الصاعدي أن الهدف من هذا التحديث هو التعزيز من تكامل المشاريع وقابلية توسع النظام مع مشاريع المسجد الحرام؛ حيث إن نظام التحكم والمراقبة يسهم في استمرارية التغذية الكهربائية لأهم الأحمال والخدمات سواء بصحن المطاف والرواق السعودي وتوسعة الملك فهد والمسعى وكذلك الساحات ودورات المياه، وضمان استمرارية منظومة الصوت والإنارة والتهوية بالإضافة إلى أنظمة الحماية والمراقبة، والتحكم المباشر في المولدات الاحتياطية، حيث يتم عمل التجارب الاستعدادية عليها قبيل موسمي رمضان والحج من كل عام وذلك بمحاكاة خروج التغذية الكهربائية من المصدر وتغذية المسجد الحرام بالمولدات الاحتياطية الخاصة بالمسجد الحرام والتأكد من كفاءة الأنظمة وجاهزيتها للموسم.
واختتم الصاعدي حديثه بأن هذه الخدمات والجهود بإشراف الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، ومتابعة وتنفيذ إدارة الأعمال الكهربائية بوكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعياً الله -عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.