تحديث نظام التحكم والمراقبة بالشبكة الكهربائية في المسجد الحرام

وأردف الصاعدي أن الهدف من هذا التحديث هو التعزيز من تكامل المشاريع وقابلية توسع النظام مع مشاريع المسجد الحرام؛ حيث إن نظام التحكم والمراقبة يسهم في استمرارية التغذية الكهربائية لأهم الأحمال والخدمات سواء بصحن المطاف والرواق السعودي وتوسعة الملك فهد والمسعى وكذلك الساحات ودورات المياه، وضمان استمرارية منظومة الصوت والإنارة والتهوية بالإضافة إلى أنظمة الحماية والمراقبة، والتحكم المباشر في المولدات الاحتياطية، حيث يتم عمل التجارب الاستعدادية عليها قبيل موسمي رمضان والحج من كل عام وذلك بمحاكاة خروج التغذية الكهربائية من المصدر وتغذية المسجد الحرام بالمولدات الاحتياطية الخاصة بالمسجد الحرام والتأكد من كفاءة الأنظمة وجاهزيتها للموسم.