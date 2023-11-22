شاهد.. شاب سعودي يواجه إصابته بـ"الصرع" عبر صناعة المجسمات المعمارية

لم يحالف الحظ الشاب بندر الدوسري "26 عامًا" للحصول على فرص وظيفة بسبب مرض الصرع، لكنه لم يتوقف عن شغفه في ممارسة صناعة المجسمات المعمارية، التي تعتمد على إعادة التدوير من كراتين وخشب وأعواد الآيسكريم.
وتمنى والد بندر وجود من يدعم موهبة ابنه، ويُظهر إبداعاته في المعارض والمهرجانات.. وقال لـ"العربية" إن المرض في البداية أعاق ابنه نفسيًّا، لكنه تحدى ذاته، وواصل هوايته في النجارة التي أحبها منذ الصغر؛ إذ يقضي قرابة خمس ساعات يوميًّا في ورشته الخاصة بالمنزل لإنجاز المجسم المعماري الواحد، الذي يستغرق ما بين يوم وثلاثة أيام، بحسب الحجم والنوع.
ويهدف "بندر" إلى كسر العزلة، والظهور للمجتمع، والحصول على الدعم النفسي والمعنوي سعيًا للحصول على حاضنة لتنبِّي إبداعاته.