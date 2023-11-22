شاهد.. شاب سعودي يواجه إصابته بـ"الصرع" عبر صناعة المجسمات المعمارية

وتمنى والد بندر وجود من يدعم موهبة ابنه، ويُظهر إبداعاته في المعارض والمهرجانات.. وقال لـ"العربية" إن المرض في البداية أعاق ابنه نفسيًّا، لكنه تحدى ذاته، وواصل هوايته في النجارة التي أحبها منذ الصغر؛ إذ يقضي قرابة خمس ساعات يوميًّا في ورشته الخاصة بالمنزل لإنجاز المجسم المعماري الواحد، الذي يستغرق ما بين يوم وثلاثة أيام، بحسب الحجم والنوع.