مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُعيد الأمل لثلاثينية في الحمل والإنجاب بعد استئصال 18 ورماً ليفياً

وقالت الدكتورة جيهان الخاروف؛ استشارية النساء والولادة وجراحة المسالك البولية النسائية وترميم الحوض، الحاصلة على الزمالتَيْن الأمريكية والكندية: عند وصول المريضة إلى عيادة النساء والولادة تبيّن أنها تعرّضت في الشهور الأخيرة لنوبات عنيفة من الألم، وخاصة في فترة الدورة الشهرية، إضافة إلى نزيفٍ دموي متقطع وانتفاخٍ في منطقة أسفل البطن والشعور بالإجهاد والغثيان، وكذلك عدم القدرة على التحكم في البول نتيجة الضغط الزائد على المثانة.