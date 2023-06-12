مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُعيد الأمل لثلاثينية في الحمل والإنجاب بعد استئصال 18 ورماً ليفياً

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، في إجراء عملية جراحية دقيقة، تمّ فيها استئصال 18 ورماً ليفياً من مريضة في العقد الثالث، وذلك بعد محاولات علاجية للمريضة في أكثر من مستشفى، دون جدوى؛ نظراً لتعدُّد الأورام، واحتمالية حدوث نزيف أثناء المعالجة، وفقاً لحديث المريضة.
وقالت الدكتورة جيهان الخاروف؛ استشارية النساء والولادة وجراحة المسالك البولية النسائية وترميم الحوض، الحاصلة على الزمالتَيْن الأمريكية والكندية: عند وصول المريضة إلى عيادة النساء والولادة تبيّن أنها تعرّضت في الشهور الأخيرة لنوبات عنيفة من الألم، وخاصة في فترة الدورة الشهرية، إضافة إلى نزيفٍ دموي متقطع وانتفاخٍ في منطقة أسفل البطن والشعور بالإجهاد والغثيان، وكذلك عدم القدرة على التحكم في البول نتيجة الضغط الزائد على المثانة.
وأشارت الدكتورة جيهان؛ إلى أن نتائج الموجات فوق الصوتية (Ultra sound) والرنين المغناطيسي (M.R.I) كشفت عن وجود 18 ورماً بأحجام مختلفة، إضافة إلى تليُّفات شديدة بالرحم، والحاجة الماسة إلى التدخل الجراحي العاجل، وذلك للسيطرة على الأعراض الطبية المتزايدة لديها يوماً بعد يوم.
وأفادت الدكتور جيهان؛ بأن العملية استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، وتمّ فيها إجراء فتح تجميلي للبطن، وذلك للحفاظ على الرحم، إذ تمّ فك الالتصاقات وتحرير كامل الأورام ومن ثم استئصالها.
وحوّلت المريضة بعد الجراحة إلى جناح التنويم؛ لاستكمال الخطة العلاجية مع المتابعة الطبية الدقيقة، وتقديم العلاجات الدوائية.