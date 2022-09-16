"اليونسكو" تشيد بريادة المملكة في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم

ونوه إلى دعم الحكومة في التطور المستمر للتعليم؛ مما يجعل المملكة تملك الكثير من الأمثلة التي يمكن مشاركتها مع العالم، ورائدة في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، مؤكدًا أهمية مشاركة تجربتها في التعليم عن بُعد مع العالم والدول الأخرى؛ حيث أشار إلى ذلك تقرير اليونيسكو عن أداء الدول في التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، معربًا عن إعجابه بالتحوّل السريع الذي تشهده المملكة، والمسار الصحيح الذي تسير عليه في تطوير التعليم.