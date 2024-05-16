"بصمة بلدي".. جائزة تدشنها "البلدية والإسكان" لتحسين المشهد الحضري بالمرافق العامة

وأكد وكيل الوزارة للإسكان التنموي طلال بن محمد الخنيني خلال حفل تدشين المبادرة، أن جائزة "بصمة بلدي" هي مبادرة تعمل على إحداث أثر واضح في بناء مستقبل أفضل للمجتمع السعودي، وتحفيز المبتكرين على الإسهام بأفكارهم في تطوير المشهد الحضري للمرافق العامة في مختلف المدن تحقيقاً لمستهدفات برنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.