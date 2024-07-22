الدكتور سعد البازعي رئيسًا لـ"جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا"

ويملك البازعي خبرة واسعة في مجالات عدة، أبرزها النقد والترجمة في اللغة الإنجليزية، كما يشغل منصب أستاذ متفرغ في الأدب المقارن بجامعة الملك سعود، ونشر العديد من الكتب والأبحاث والمقالات باللغتين العربية والإنجليزية، كما أن له مشاركات في عدد من المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والدولية، إضافة إلى عضوية الصندوق الدولي لدعم الثقافة باليونسكو، ورئاسة لجنة جائزة البوكر لعام 2014. كما حصل البازعي على العديد من الجوائز، منها: جائزة وزارة الثقافة والإعلام السعودية للكتاب لعام 2012، وجائزة السلطان قابوس في النقد الأدبي لعام 2017، وجائزة البحرين للكتاب لعام 2018، وجائزة الدوحة للكتاب العربي في عام 2024، كما كُرِّم في اجتماع وزراء الثقافة لدول مجلس التعاون لعام 2019.