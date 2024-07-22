أصدر معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، قرارًا بتعيين الدكتور سعد البازعي رئيسًا لـ"جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا".
ويملك البازعي خبرة واسعة في مجالات عدة، أبرزها النقد والترجمة في اللغة الإنجليزية، كما يشغل منصب أستاذ متفرغ في الأدب المقارن بجامعة الملك سعود، ونشر العديد من الكتب والأبحاث والمقالات باللغتين العربية والإنجليزية، كما أن له مشاركات في عدد من المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والدولية، إضافة إلى عضوية الصندوق الدولي لدعم الثقافة باليونسكو، ورئاسة لجنة جائزة البوكر لعام 2014. كما حصل البازعي على العديد من الجوائز، منها: جائزة وزارة الثقافة والإعلام السعودية للكتاب لعام 2012، وجائزة السلطان قابوس في النقد الأدبي لعام 2017، وجائزة البحرين للكتاب لعام 2018، وجائزة الدوحة للكتاب العربي في عام 2024، كما كُرِّم في اجتماع وزراء الثقافة لدول مجلس التعاون لعام 2019.
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة "جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا" من أعضاء عدة في مختلف المجالات، أبرزها الأدب والكتابة السينمائية والإنتاج السينمائي، إضافة إلى الإخراج السينمائي؛ إذ يملكون خبرات واسعة في مجالاتهم.
وتركز الجائزة على الأعمال الروائية الأكثر جماهيرية، والأكثر قابلية لتحويلها لأعمال سينمائية، مقسمة على مسارات عدة، أبرزها مسار "الجوائز الكبرى".
وستُحوَّل الروايتان الفائزتان بالمركزَيْن الأول والثاني إلى فيلمَين سينمائيَّين، إضافة إلى مبلغ 100 ألف دولار للمركز الأول، و50 ألف دولار للمركز الثاني، و30 ألف دولار للرواية في المركز الثالث.
وتشتمل الجائزة على مسار الرواية بفئات عدة، هي: أفضل رواية للتشويق والإثارة، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل رواية في الغموض والجريمة، وأفضل رواية فانتازيا، وأفضل رواية رعب، وأفضل رواية تاريخية، وأفضل رواية رومانسية، وأفضل رواية واقعية، إضافة إلى مبلغ 25 ألف دولار للمركز الأول عن كل فئة بإجمالي 200 ألف دولار عن كل الفئات.
كما تشمل الجائزة مسار "أفضل سيناريو مُقدَّم من عمل أدبي". وسيُحوَّل السيناريوان الحاصلان على المركزَيْن الأول والثاني إلى فيلمَين سينمائيَّين، إضافة إلى مبلغ 100 ألف دولار للمركز الأول، و50 ألف دولار للمركز الثاني، و30 ألف دولار للسيناريو في المركز الثالث.
وتتضمن المسابقة جوائز إضافية عدة؛ إذ سيحصل أفضل عمل روائي مترجم على جائزة قدرها 100 ألف دولار، وسيحصل أفضل ناشر عربي على جائزة مقدارها 50 ألف دولار، إضافة إلى جائزة بمبلغ 30 ألف دولار تحت اسم "جائزة الجمهور"، وذلك بالتصويت من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة للجائزة.