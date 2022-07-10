من المشاعر المقدسة.. بطل الحد الجنوبي "العلياني": إصابتي وسام أعتزّ به

وأوضح "العليان": إصابتي في ميدان الشرف والعزة والكرامة وسام أعتز به في أي مكان؛ لدفاعي عن الوطن ووقوفي بكل إخلاص لحماية حدوده من الأعداء، مشيداً بالخدمات التي قُدّمت لهم من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تشرف على تنفيذه بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة لأداء فريضة الحج في هذا العام 1443هـ.