من المشاعر المقدسة.. بطل الحد الجنوبي "العلياني": إصابتي وسام أعتزّ به

أكد صالح محمد العليان أحد أبطال الحد الجنوبي أن: استضافتي وأسرتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة للحج في هذا العام 1443هـ، أشعرتنا باهتمام الأبوة الذي نلقاه من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والدعم والرعاية التي يلقاها جميع أبناء الوطن، خاصةً أبطال قواتنا المسلحة من القيادة الرشيدة قبل، وبعد إصابتنا في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي.
وأوضح "العليان": إصابتي في ميدان الشرف والعزة والكرامة وسام أعتز به في أي مكان؛ لدفاعي عن الوطن ووقوفي بكل إخلاص لحماية حدوده من الأعداء، مشيداً بالخدمات التي قُدّمت لهم من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تشرف على تنفيذه بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة لأداء فريضة الحج في هذا العام 1443هـ.