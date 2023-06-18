بدر بن فهد: حائل ستكون أول مدينة على مستوى العالم تتواصل مع المحطة الفضائية بشكل مستمر

وأوضح أن هذا النظام يساعد على تحديد موقع المحطة الفضائية بدقة، وإرسال رسالة ضوئية بنمط (مورس) تحمل عبارة (HZ1SAR HAIL SALAM) إلى المحطة الفضائية، حيث يستطيع الأشخاص القريبون من موقع المنصة مشاهدة خط الضوء، من المحطة التي تمر فوق مدينة حائل مرة أو مرتين في الأسبوع، مبينًا أنه سيشارك فريق العمل في التطوير والتركيب الذي يضم نخبة من المهندسين والفنيين والمهتمين بعلوم الفضاء من أعضاء الجمعية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون المجتمعي والعلمي لتفعيل الشراكة بين الجمعية وأمانة منطقة حائل لتعزيز البحث العلمي والرصد الفلكي في المملكة بشكل عام ومنطقة حائل بشكل خاص، وتشجيع الشباب على الاهتمام بمجال الفلك والفضاء.