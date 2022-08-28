مدارس الحدود الشمالية تستقبل 100 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي الجديد

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان، أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات لانطلاقة أسطول النقل المدرسي وفقًا لمعايير الأمن والسلامة، وتكثيف الجهود منذ وقت مبكر؛ للعمل على تحديث أسطول النقل المدرسي بشكل عام، وإخضاع جميع الحافلات لعمليات الفحص والصيانة اللازمة.