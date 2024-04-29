"مسك" تعقد أولى لقاءات "المجلس السعودي للقادة" وتحتفي بتخريج "قادة 2030"

ونيابةً عن الأمير تركي بن فيصل، ألقى الأمير سعود بن تركي كلمةً قال فيها: "المملكة اليوم، هي في ذروة مكانتها القيادية والتنموية، التي يحمل رايتها ويُجسدها سمو ولي العهد الذي يؤمن إيمانًا عميقًا بقدرات أبناء شعبه وبناته، وبأن النهضة الحقيقية لا تأتي إلا من خلال تمكينهم وإتاحة الفرص لهم في قيادة عملية إنجاز مستهدفات رؤية المملكة 2030 لولوج المستقبل الزاهر بكل ثقة واطمئنان".