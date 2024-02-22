تزامنًا مع يوم التأسيس.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"

وأشار أمين عام الجمعية الشيخ محمد العلاوي إلى أن المبادرة تأتي استشعارًا من مسؤولية جمعية البِر الاجتماعية والتكافلية لأفراد المجتمع، فقد أطلقت هذه المبادرة إسهامًا في تخفيف الأعباء المعيشية على هذه الفئة، وكيف لا وهم جزء من مجتمعنا، فكان حقًا علينا أن نقف إلى جانبهم؛ لأن جهودهم في خدمة المجتمع ملموسة وتستحق التقدير.