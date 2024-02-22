تزامنًا مع يوم التأسيس.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"

تزامنًا مع يوم التأسيس السعودي، أطلقت جمعية البِر الخيرية بمنطقة جازان مبادرة فريدة من نوعها تحت عنوان "حراس الأمن في عيوننا" التي تستهدف دعم موظفي حراس وحارسات الأمن بمنطقة جازان.
وحول هذه المبادرة، أوضح رئيس الجمعية أن المبادرة تهدف إلى توفير دعم موظفي الحراسات الأمنية بالسلال الغذائية والعمرة.
وأشار أمين عام الجمعية الشيخ محمد العلاوي إلى أن المبادرة تأتي استشعارًا من مسؤولية جمعية البِر الاجتماعية والتكافلية لأفراد المجتمع، فقد أطلقت هذه المبادرة إسهامًا في تخفيف الأعباء المعيشية على هذه الفئة، وكيف لا وهم جزء من مجتمعنا، فكان حقًا علينا أن نقف إلى جانبهم؛ لأن جهودهم في خدمة المجتمع ملموسة وتستحق التقدير.