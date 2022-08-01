مذكرة تفاهم تجمع "الترفيه" و"محمية الملك سلمان" لتطوير القطاع الترفيهي

وتشمل مجالات التعاون: بحث الفرص الاستثمارية بين الطرفين في الأنشطة داخل المحمية، والتعاون المشترك فيما يخص إبراز أدوار كل منهما في الأنشطة والتقارير والأخبار الإعلامية التي تتضمن أي نشاط مشترك ناتج عن المذكرة، وبحث فرص الدعم والرعاية للأنشطة الترفيهية، والتعاون في التنمية الاقتصادية من خلال الفرص الوظيفية للمجتمع المحلي في نطاق محمية الملك سلمان.