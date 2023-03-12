"الصحة" تُطلق حملة توعوية عن المخالفات في الرعاية المنزلية

وأوضحت الوزارة أن من أبرز المخالفات في هذا المجال: عدم وجود ترخيص للمؤسسة، عمل الكوادر الطبية دون وجود ترخيص مزاولة المهنة، تجاوز التخصص بامتياز موثق غير نظامي، تجاوزات التخصص الأخرى، عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الواجب توافرها، عدم توثيق الزيارات وخطة العلاج في سجل المريض الصحي، وقصور في مكافحة العدوى والتعقيم.