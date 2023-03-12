"الصحة" تُطلق حملة توعوية عن المخالفات في الرعاية المنزلية

تُطلق "الصحة" حملة توعوية عن أبرز المخالفات في ممارسة الرعاية المنزلية؛ الأحد المقبل 19 /3/ 2023م، وتستمر حتى 1 /4/ 2023م؛ وتستهدف مراكز الرعاية المنزلية في القطاع الصحي الخاص.
وأوضحت الوزارة أن من أبرز المخالفات في هذا المجال: عدم وجود ترخيص للمؤسسة، عمل الكوادر الطبية دون وجود ترخيص مزاولة المهنة، تجاوز التخصص بامتياز موثق غير نظامي، تجاوزات التخصص الأخرى، عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الواجب توافرها، عدم توثيق الزيارات وخطة العلاج في سجل المريض الصحي، وقصور في مكافحة العدوى والتعقيم.
وأكّدت "الصحة" أنها ستقوم بالوقوف ميدانياً على المنشآت الصحية من خلال فرق رقابية، وذلك بعد هذه الحملة التوعوية للتأكّد من الالتزام بالمعايير الصحية في تلك العيادات، وتصحيح الملاحظات، وضبط المخالفات المستمرة، وإيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين.
وحثّت الوزارة الجميع على الابلاغ عن مثل هذه المخالفات على مركز الاتصال 937.