حادث يفصل قصبة مريضة عن الحنجرة.. وعملية نوعية بعسير تنقذ حياتها

يُذكر أن الفريق الطبي المشارك تكوّن من الدكتور سعد القرني استشاري الأنف والأذن والحنجرة وأورام الرأس والعنق، والدكتور عبدالله الهلالي استشاري الأنف والأذن والحنجرة لدى الأطفال وجراحات مجرى التنفس، والدكتور البراء عبدالله، والدكتورة سالمة الحربي، والدكتور محمد الزهراني، والدكتورة بديعة استشارية التخدير، كما ساهمت أقسام أخرى بشكل فعال في العلاج من خلال الفِرَق المختصة في التمريض وأطباء الطوارئ والعناية المركزة.