حادث يفصل قصبة مريضة عن الحنجرة.. وعملية نوعية بعسير تنقذ حياتها

تَمكن -بفضل الله- فريق طبي متخصص بمستشفى عسير المركزي، من إنقاذ مريضة بعد تعرضها لحادث وإصابة في الحلق أدت إلى فصل تام للقصبة الهوائية من الحنجرة، وتهتك في جدار المريء الأمامي؛ وذلك في حالة تعتبر نادرة ونوعية.
وفي التفاصيل، فقد حضرت المريضة للطوارئ بصعوبة شديدة في التنفس، ليتم نقلها للعمليات مباشرة، وتأمين مجرى التنفس بالأنبوب الرغامي، وإعادة ترميم المريء والقصبة الهوائية والحنجرة، ليتم فيما بعد إعادة المنظار وإزالة الأنبوب الرغامي لتعود للتنفس الطبيعي ولله الحمد.
يشار إلى أن مثل هذه الإصابة تعتبر حالة طارئة جدًّا، وتحتاج إلى سرعة التدخل الطبي، لتأمين التنفس وإنقاذ الحياة، وهي من الحالات النادرة.
يُذكر أن الفريق الطبي المشارك تكوّن من الدكتور سعد القرني استشاري الأنف والأذن والحنجرة وأورام الرأس والعنق، والدكتور عبدالله الهلالي استشاري الأنف والأذن والحنجرة لدى الأطفال وجراحات مجرى التنفس، والدكتور البراء عبدالله، والدكتورة سالمة الحربي، والدكتور محمد الزهراني، والدكتورة بديعة استشارية التخدير، كما ساهمت أقسام أخرى بشكل فعال في العلاج من خلال الفِرَق المختصة في التمريض وأطباء الطوارئ والعناية المركزة.