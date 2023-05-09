محليات

يمني وإثيوبي.. القبض على مقيميْن بالرياض لترويجهما الإمفيتامين والحشيش

تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة
يمني وإثيوبي.. القبض على مقيميْن بالرياض لترويجهما الإمفيتامين والحشيش
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيميْن من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية بمنطقة الرياض؛ لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتُهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الرياض
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر
مادة الإمفيتامين المخدر

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