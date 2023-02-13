"العجمي": زلزال تركيا وسوريا كارثة إنسانية.. والسعودية تساهم من أجل الغير

وأبان أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي، والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وتقديم يد العون والمساعدة، منوهًا بأن السعودية تقف مع كل الشعوب في جميع أنحاء العالم؛ انطلاقًا من الدور الكبير للمملكة وقيادتها للعمل الإنساني. فهي المبادرة دائمًا لمثل هذه المساعدات بكل فخر وإعزاز من منطلق دورها القيادي وتبقى قاعدة المملكة الدائمة في هذا الميدان، مستندةً إلى أن العمل الإنساني والإغاثي لا دخل له بأي اعتبارات أخرى.