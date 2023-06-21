رئاسة شؤون الحرمين تفعّل برنامج "ريادة ووفادة".. للاحتفاء بالحجاج وحُسن ضيافتهم

وأفاد مدير الإدارة العامة للتوعية الرقمية وحيد بن محمد النحاس، بأن البرنامج يهدف إلى حسن وفادة الحجاج من خلال تكريمهم، وحسن ضيافتهم، والحرص على الاهتمام بهم، واستقبالهم بالهدايا في المراكز التوعوية وإرشادهم بما يسهّل عليهم أداء مناسكهم وفق الكتاب والسنة.