المملكة تُرحِّب وتُهنِّئ السودان على انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب وتهنئة المملكة العربية السعودية لجمهورية السودان الشقيقة على انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، وما تم من إجراءات لترتيب أولويات هذه العملية، وتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ، وبناء الثقة بين الأطراف كافة.