"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة خليص والعاصمة المقدسة والكامل، وأمطاراً متوسطة على أضم وميسان والطائف والعرضيات ، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت ، وتشهد المنطقة أتربة مثارة على الخرمة وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.