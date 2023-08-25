"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية ونجران والباحة وعسير وجازان وتبوك.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة خليص والعاصمة المقدسة والكامل، وأمطاراً متوسطة على أضم وميسان والطائف والعرضيات ، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت ، وتشهد المنطقة أتربة مثارة على الخرمة وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة العيص والمدينة المنورة ووادي الفرع ، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة ، وأمطاراً متوسطة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً متوسطة وسيولاً مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة ، وأمطاراً غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان ، وأمطاراً متوسطة على أبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطاراً غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحاً شديدة وتدنياً في الرؤية، وتشمل الوجه وأملج والبدع وحقل وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت .
وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة وتدنياً في الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة وتدنياً في الرؤية، وتشمل الحالة الرين القويعية والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة وتدنياً في الرؤية، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.