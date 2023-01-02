"الجوازات" تطلق خدمة عرض الهوية الرقمية لأفراد أسرة المقيم عبر أبشر

تأتي هذه الخدمة امتدادًا للحلول التقنية الرقمية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات تسهيلًا على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار من خلال منصة وزارة الداخلية (أبشر) دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.