"شؤون الحرمين" تواصل توزيع نسخ القرآن الكريم بلغات عدة في أرجاء البيت العتيق

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف بالمسجد الحرام سعد بن غويلب الندوي؛ أن الإدارة تقوم بتزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعددٍ من نسخ القرآن الكريم ومصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بلغات عدة منها (الإنجليزية، والأوردية، والإندونيسية، وإيداع التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير)، حيث توزع في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام كل أسبوع، وخاصة في خطبة يوم الجمعة.