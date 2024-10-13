"التخصصات الصحية" تعتمد برنامج الباحث الإكلينيكي

وأوضحت "الهيئة" أن البرنامج يركز على إعداد الممارسين الصحيين بالمهارات والمعارف وتدريبهم على البحث السريري، إضافة إلى مهارات تحليل البيانات وتقييم النتائج للقيام بدورهم باحثين وقياديين في مجال الأبحاث والتطوير والابتكار في القطاع الصحي؛ وذلك للإسهام في تمكين الكوادر الصحية للمشاركة في تعزيز الناتج البحثي.