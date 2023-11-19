القصيم وجازان تسجّلان أعلى كمياتٍ لهطول الأمطار بـ22.0 ملم

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال (66) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، شملت مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان).