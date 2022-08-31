"أوقاف الراجحي" تؤمّن السلال الغذائية لأكثر من 103 آلاف مستفيد

كما قدم شكره لأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، على تفضله بتدشين هذا البرنامج المهم ودعم انطلاقه، داعيًا الله عز وجل، أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والنماء والازدهار، ويجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- وذريته والقائمين والعاملين على إدارة الأوقاف.