"أوقاف الراجحي" تؤمّن السلال الغذائية لأكثر من 103 آلاف مستفيد

اختتمت أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي، اليوم الأربعاء، تنفيذ برنامجها الخاص لتأمين الغذاء والكساء "دفء وغذاء" لعام 2022م.
وقال الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي: إنه جرى تأمين السلال الغذائية والبطانيات لـ (103.134) مستفيدًا بالتنسيق مع 222 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة، بقيمة إجمالية بلغت خمسة ملايين ريال.
وأضاف: هذا البرنامج يأتي تجسيدًا لقيم التراحم والتكاتف مع إخواننا المحتاجين في جميع مناطق المملكة، عملاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَثَل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، أخرجه البخاري ومسلم.
وتابع "الراجحي": البرنامج يهدف إلى تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي الذي يستشعر مساعدة الأسر المحتاجة والوقوف معها، والمساهمة في دعمها والتخفيف عنها وتقديم العون لها، والمشاركة الفاعلة من قبل إدارة الأوقاف في مساندة الجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية في دعم ومساعدة الأسر التي ترعاها.
ولفت "الراجحي" إلى أنه تم التعاقد مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة لتنفيذ هذا البرنامج حيث تم تأمين (17.189) سلة غذائية و(11.740) بطانية، وقد روعي في هذه السلال الخيرية تنوع وجودة مكوناتها؛ تلبية لاحتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى البطانيات.
وقدّم "الراجحي" بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما يقدمانه من دعم كبير ومتميز لجميع البرامج الخيرية والتنموية في بلادنا المباركة، مما يترك الأثر الواضح على جميع أفراد وفئات المجتمع.
كما قدم شكره لأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، على تفضله بتدشين هذا البرنامج المهم ودعم انطلاقه، داعيًا الله عز وجل، أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والنماء والازدهار، ويجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- وذريته والقائمين والعاملين على إدارة الأوقاف.