فيديو.. ضبط 3 أشخاص مارسوا التسول بشكل مباشر في حائل

ضبطت الجهاتُ الأمنية 3 أشخاص مارسوا التسول في حائل.
وتفصيلًا، تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة حائل، أمس "الأربعاء"، من رصد وضبط مواطن قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات عند إحدى محطات الوقود.
وأوضح حساب الأمن العام على تويتر أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع، كما تم رصد وضبط مواطن قام بالتسول في الأماكن العامة.
وأفاد حساب الأمن العام على تويتر، بأن الإبلاغ عن حالات التسول واجب وطني، حاثًّا المواطنين على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.