فيديو.. ضبط 3 أشخاص مارسوا التسول بشكل مباشر في حائل

وأفاد حساب الأمن العام على تويتر، بأن الإبلاغ عن حالات التسول واجب وطني، حاثًّا المواطنين على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.