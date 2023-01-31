جراحة عاجلة تنتهي باستئصال ورم كبير بمخ طفل بالطائف

وأضافت "خرج الطفل إلى العناية المركزة تحت المخدر وجهاز التنفس الصناعي لمدة 48 ساعة، وبعدها تمت إفاقة الطفل ورفع جهاز التنفس ومتابعة الطفل حتى تحسنت حالته دون أي مضاعفات مع تحسن أعراض ما قبل الجراحة وتحسن استسقاء المخ دون الحاجة لتركيب صمام مخي بريتوني دائم".