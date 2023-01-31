جراحة عاجلة تنتهي باستئصال ورم كبير بمخ طفل بالطائف

باشر مجمع الملك فيصل الطبي حالة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات يعاني من صداع مستمر وقيء متكرر وضعف في العصب المركزي السادس الأيسر أدى إلى حول في العين.
وأوضحت صحة الطائف لـ "سبق" بأنهُ تم عمل أشعة مقطعية للمخ وقد تبين وجود استسقاء في المخ واشتباه ورم بالمخ، على الفور قرر الفريق الطبي تنويم الطفل في عناية الأطفال وعمل فحص رنين مغناطيسي بالصبغة الذي أظهر وجود ورم كبير بالبطين الرابع للمخ ملتصق بجذع المخ.
وقالت: "تم تجهيز الطفل وعمل التحاليل اللازمة، لإجراء جراحة عاجلة استغرقت 7 ساعات لاستئصال كامل للورم باستخدام الميكروسكوب الجراحي والآلات الجراحية الدقيقة، وتركيب مصرف خارجي لبطينات المخ".
وأضافت "خرج الطفل إلى العناية المركزة تحت المخدر وجهاز التنفس الصناعي لمدة 48 ساعة، وبعدها تمت إفاقة الطفل ورفع جهاز التنفس ومتابعة الطفل حتى تحسنت حالته دون أي مضاعفات مع تحسن أعراض ما قبل الجراحة وتحسن استسقاء المخ دون الحاجة لتركيب صمام مخي بريتوني دائم".
وبينت صحة الطائف أنهُ بعد رفع المصرف الخارجي لبطينات المخ وفك الغرز الجراحية غادر الطفل المجمع بصحة جيدة، على أن يُتابع في العيادة الخارجية لجراحة المخ والأعصاب.