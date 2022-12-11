وزراء البيئة بدول مجلس التعاون يؤكدون أهمية تنسيق وتوحيد المواقف في المحافل الدولية

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان الدكتور عبدالله بن علي العمري-، وذلك بناءً على طلب تقدمت به وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات لعقد الاجتماع التنسيقي للتحضير لمشاركة الوزراء في الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي 2020 المقرر عقده في مدينة مونتريال في كندا خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2022م.