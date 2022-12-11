وزراء البيئة بدول مجلس التعاون يؤكدون أهمية تنسيق وتوحيد المواقف في المحافل الدولية

أكد الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون، أهمية تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في المحافل البيئية الدولية كافة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان الدكتور عبدالله بن علي العمري-، وذلك بناءً على طلب تقدمت به وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات لعقد الاجتماع التنسيقي للتحضير لمشاركة الوزراء في الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي 2020 المقرر عقده في مدينة مونتريال في كندا خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2022م.
ورفع وزراء البيئة بدول مجلس التعاون التهنئة بمناسبة نجاح القمة الخليجية الـ43 والقمة الخليجية الصينية التي احتضنتها الرياض، مؤكدين أن مخرجات القمتين تعد إضافة داعمة لمسيرة مجلس التعاون المباركة، برعاية وتوجيهات قادة دول المجلس وبما يخدم دول وشعوب مجلس التعاون.
وبحث الوزراء خلال الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى، كما تم التشاور لتوحيد مواقف دول المجلس تجاهها، ومنها الإطار العالمي للتنوع الإحيائي لما بعد 2020، بالإضافة إلى موضوع التسلسل الرقمي بشأن الموارد الوراثية.