"البديوي": النسخة الإلكترونية من كود البناء الخليجي تؤكد تميز العمل البلدي المشترك

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن تدشين النسخة الإلكترونية من كود البناء الخليجي اليوم يؤكد على تميز العمل البلدي الخليجي المشترك، ويعد منجزاً آخراً من منجزات الجهود الخليجية المشتركة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون، اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية-، بمشاركة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول المجلس.
وفي بداية الاجتماع، رفع الأمين العام الشكر والعرفان للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان -رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون-، ولقادة دول المجلس، لتوجيهاتهم السديدة وحرصهم على الارتقاء بمسيرة العمل البلدي الخليجي المشترك وتطويره، لتحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون المتمثلة في تعميق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس، وتعزيز مكتسبات المجلس، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس.
وبيّن البديوي، أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المشتركة المهمة في المجال البلدي، في مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي، بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، إضافة إلى مقترحات الأمانة العامة بشأن خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024م - 2030م)، وتوقيع الاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال البلدي، وكذلك متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.