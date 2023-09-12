"البديوي": النسخة الإلكترونية من كود البناء الخليجي تؤكد تميز العمل البلدي المشترك

وبيّن البديوي، أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المشتركة المهمة في المجال البلدي، في مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي، بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، إضافة إلى مقترحات الأمانة العامة بشأن خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024م - 2030م)، وتوقيع الاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال البلدي، وكذلك متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.