"الأرصاد" يُنبّه 6 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والشرقية والشمالية والجوف).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا على الطائف، وشبورة مائية على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر الحالات حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على بحرة وجدة والقنفذة ورابغ وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب وتنومة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على البرك ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العلا وبدر وينبع، وتستمر حتى التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة على بدر وينبع حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس، وأمطارًا خفيفة على المهد ووادي الفرع حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والظهران ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الجوف رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.