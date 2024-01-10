"الأرصاد" يُنبّه 6 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العلا وبدر وينبع، وتستمر حتى التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة على بدر وينبع حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس، وأمطارًا خفيفة على المهد ووادي الفرع حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.