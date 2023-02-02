محافظ الأحساء: الشراكة مع الإعلام تدعم تحقيق مُستهدفاتنا الوطنية

وقال الأمير "سعود" خلال اللقاء الإعلامي الأول، تحت شعار "مستقبل الأحساء"، إحدى مبادراته ضمن استراتيجية الاتصال والتواصل مع الإعلام، مساء أمس الأربعاء، في المدرسة الأميريّة بالهفوف: إن الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لتعزيز التنمية المناطقيّة، يدعم مستقبل الأحساء وتوجهاتها التنمويّة ويُسرّع من عجلة التنمية والتطوير، خاصة مع بروزها كوجهة وطنيّة سياحيّة واستثمارية واعدة.