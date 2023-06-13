استبدال أكثر من 35 ألف نسخة من المصحف الشريف داخل المسجد الحرام وساحاته

في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية- في خدمة القرآن الكريم والعناية به، قامت إدارة شؤون المصاحف باستبدال (35) ألف نسخة من المصحف الشريف؛ وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ.
أوضح ذلك مدير إدارة شؤون المصاحف الأستاذ سعد بن غويلب الندوي، أنه وتزامنًا مع ما يشهده المسجد الحرام هذه الأيام من توافد أعداد كبيرة من الحجيج، قامت الإدارة بعملية استبدال المصاحف شملت جميع المصليات داخل المسجد الحرام ومصليات الرواق السعودي، بمصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية)، كما تم إيداع (التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي، والمصحف الشريف بالحجم الكبير)، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
وأعرب عن شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على هذه الجهود المباركة، ودعمه المتواصل لخدمة كتاب الله عز وجل والعناية به؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في توفير أجواء إيمانية تعبدية، تُمَكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم وعباداتهم بسهولة ويسر.