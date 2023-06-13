استبدال أكثر من 35 ألف نسخة من المصحف الشريف داخل المسجد الحرام وساحاته

أوضح ذلك مدير إدارة شؤون المصاحف الأستاذ سعد بن غويلب الندوي، أنه وتزامنًا مع ما يشهده المسجد الحرام هذه الأيام من توافد أعداد كبيرة من الحجيج، قامت الإدارة بعملية استبدال المصاحف شملت جميع المصليات داخل المسجد الحرام ومصليات الرواق السعودي، بمصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية)، كما تم إيداع (التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي، والمصحف الشريف بالحجم الكبير)، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.