"أراسكو" تشارك في معرض الشرق الأوسط للدواجن في الذكرى العشرين لانطلاقتها

تأتي مشاركة أراسكو الأغذية بعلامتها التجارية "إنتاج" في "معرض الشرق الأوسط للدواجن" بنسخته الثالثة، والمنعقد تحت رعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة من 13 إلى 15 مايو بمدينة الرياض، تزامنًا مع احتفالها بالذكرى السنوية العشرين لانطلاقها بالأسواق وتدشين هويتها الجديدة.
وتهدف "أراسكو" من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات التي تعمل بها ومعايير السلامة الصارمة التي تطبقها في جميع مراحل الإنتاج لديها؛ للمحافظة على أعلى معايير الجودة، بدءًا من استخدام الأشعة السينية للتأكد من خلو الدجاج من أي تشوهات قبل التغليف، وصولًا إلى تقنية التبريد الهوائي الحديثة.
وتبدأ رحلة اهتمام الشركة في مرحلة تربية الدواجن ورعايتها من يومها الأول، وذلك بتوفير كل احتياجاتها لتكييفها بسهولة مع البيئة والحفاظ على صحتها من خلال المياه النظيفة المحلاة، والعلف النباتي "100%"؛ حيث تحتضن دجاج إنتاج في أكثر من 25 مزرعة على مستوى المملكة، وتعمل جاهدة لضمان الجودة العالية والكفاءة في العملية الإنتاجية، مع سعيها المستمر لتطوير منتجاتها لتواكب رغبة المستهلكين.
ويفخر فريق إنتاج دومًا بمقدرته على تلبية احتياجات العملاء من خلال تقديم المنتجات الطازجة الصحية ذات الجودة العالية كأحد أسرار تميزها.