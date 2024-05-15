"أراسكو" تشارك في معرض الشرق الأوسط للدواجن في الذكرى العشرين لانطلاقتها

وتهدف "أراسكو" من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات التي تعمل بها ومعايير السلامة الصارمة التي تطبقها في جميع مراحل الإنتاج لديها؛ للمحافظة على أعلى معايير الجودة، بدءًا من استخدام الأشعة السينية للتأكد من خلو الدجاج من أي تشوهات قبل التغليف، وصولًا إلى تقنية التبريد الهوائي الحديثة.